Roma di rigore sulla Samp | decide Pellegrini | Mou è quarto

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Laespugna il Ferraris e batte ladoria 1-0 con undi Lorenzoe lascia i blucerchiati sempre più ultimi con appena tre punti. Josè Mourinho sale a 22 punti e si prende ilposto in solitaria in vista del big match contro il Napoli. L'allenatore portoghese schiera dal 1' Mady Camara e lascia in panchina Nicolò Zaniolo. Sul fronte offensivo è confermata la coppia Belotti-Abraham dopo la prova col Betis. L'1-0 giallorosso nasce da un'iniziativa dell'inglese. Al 7' l'ex Chelsea crossa dalla sinistra e Ferrari devia in area con la mano quel che basta per spingere il Var ad intervenire: Di Bello concede ildagli undici metri firma il suo primo gol in campionato.