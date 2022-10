Risultati classifica Serie A LIVE | chiude la giornata Lecce-Fiorentina

...si tiene conto dell'attrattività di grandi eventi e deidi calcio, basket, volley, ciclismo, atletica, nuoto, tennis, sport invernali, motori, sport paralimpico . Parte della...SERIE A,/ Diretta gol live score: Udinese pari, vince il Milan La Sampdoria invece perde ancora, è la settima sconfitta in 10 gare per i blucerchiati che sono ancora a secco di ...Fiorentina e Roma a caccia della vittoria contro Lecce e Samp: le statistiche SisalTipster vedi letture Ancora due partite per chiudere il turno di Serie A. E a parlarne è stato… Leggi ...Decisivo il calcio di rigore battuto da Pellegrini per un fallo di mani in area di Ferrari. Domenica all’Olimpico arriva il Napoli.