Rinnovo Leao | ci siamo Domani l’incontro tra il Milan e l’agente

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 ottobre 2022) In casacontinua a tenere banco la questione. Di Marzio dal Gran Galà del Calcio ha fatto il punto sulla trattativa per ilGianluca Di Marzio ha aggiornato così sulla questione, che presto potrebbe rinnovare il contratto: IL– «Stasera è presente qui anche il padre del giocatore, ma al contrario della battuta di prima di Massara i dialoghi verranno fatti dain poi. Ci sarà un incontro a Casa, il papà di, faraà un primo passaggio, il suo nuovo agente è un avvocato che ha sostituito Jorge Mendes, lo raggiungerà nei prossimi giorni. Il dialogo è nel vivo non dico che ci sia un’accordo già fatto, ma il clima è disteso, c’è fiducia e volontà di proseguire insieme. Serviranno ancora degli incontri per ...