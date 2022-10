Rinnovo col Napoli ad un passo | contratto fino al 2027 | spuntano le cifre

(Di lunedì 17 ottobre 2022) ORE 23.25: Arrivano conferme relativamente all’imminentedi Stanislav Lobotka. Anche infatti Radio Kiss, radio ufficiale del club azzurro, ha comunicato in serata con un tweet che oramai all’ufficialità del suocolmancano solo i dettagli. TweetLobotka ORE 13.11: Nelle ultime settimane uno dei temi caldi in casaè anche quello riguardante il futuro di Stanislav Lobotka, il centrocampista slovacco pare essere molto vicino a rinnovare il suoin azzurro. In merito al futuro del 68 azzurro è intervenuto in diretta Ciro Venerato al Tg Sport Rai. Di seguito le sue dichiarazioni:Lobotka(Getty Images) “Spifferi autorevoli mi confermano l’auspicata e tanto ...

C'è tanto Milan al Gran Galà del calcio e inevitabilmente si parla anche del futuro, nella fattispecie deldi Rafa Leao, ormai pezzo forte di ogni discorso di mercato che riguardi i rossoneri. Ai microfoni di Sky Sport Frederic Massara, direttore sportivo del Diavolo, non si sottrae quando gli ...In scadenza a giugno ma con opzione per un'altra stagione, Antonio Conte preferisce dribblare le domande sul. Il Tottenham è secondo in classifica a pari meritoCity: si tratta della ...Stanislav Lobotka ha raggiunto l'accordo col Napoli per il rinnovo del contratto. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, che fa sapere che si stanno limando gli ul ...Stanislav Lobotka ha raggiunto l'accordo col Napoli per il rinnovo del contratto. A riferirlo è Radio Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, che fa sapere che si stanno limando gli ul ...