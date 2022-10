Rifiuti | Raee miniera strategica e poco sfruttata per l' Italia

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Le case deglini sono piene di apparecchiature elettriche ed elettroniche guaste o in disuso, i cosiddetti. Sono milioni, ogni persona in media ne ha almeno 9. Ma il 61 per cento dei ...

Per incentivare gli italiani a riciclare correttamente i, Erion ha lanciato diverse iniziative. Visto che c'è una scarsa conoscenza del tema deifacciamo molta formazione e molta ...... in età adulta, smaltiscein modo non corretto, quindi non fa una raccolta differerenziata corretta deied elettronici, mentre la percentuale tra i giovani la percentuale sale a ...La seconda cosa che dobbiamo fare è rendere più facile per i cittadini restituire i Raee e quindi aumentare la capillarità dei sistemi di raccolta e le possibilità di restituire i rifiuti elettronici ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...