Agenzia askanews

"Ildel Terzo polo al governo non c'è e non ci sarà". Lo ha detto il presidente di Azione Matteo, intervistato a Tagadà su La7. Quanto ai voti giunti al presidente del Senato Ignazio La ......mancato voto di Fi a Ignazio La Russa per la presidenza del Senato ( eletto solo grazie al... L'unica forza ad averli già annunciati è quella di Renzi e Calenda: saranno Matteoalla ... Richetti: soccorso Terzo polo a governo non c'è e non ci sarà Roma, 17 ott. (askanews) - 'Il soccorso del Terzo polo al governo non c'è e non ci sarà'. Lo ha detto il presidente di Azione Matteo ...L'esponente di Azione, Matteo Richetti, è sul piede di guerra nei confronti di Pd e 5Stelle e intenzionato a denunciare tutto a Mattarella: ecco cosa ha detto ...