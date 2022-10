Renzi “La maggioranza fa manfrina ma è già d' accordo”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Situazione di litigio nellaparlamentare. Per me è tutta una. Fingono di litigare ma sono già d'. Sanno che non possono rompere e non romperanno. La settimana prossima avremo un governo e a quel punto vedremo se saranno capaci di affrontare le tante sfide della realtà”. Lo scrive il leader Iv Matteonella sua enews.“Quelli che si stanno accordando con la-aggiunge – sono gli stessi che accusano noi di volere le poltrone. Io dico solo che gli accordi istituzionali devono garantire tutte le minoranze. Se Pd e Cinque Stelle ci tenessero fuori sarebbe un atto di gravità inaudita, atto che dovremmo immediatamente porre alla attenzione del Presidente della Repubblica.Sulle commissioni: io spero solo che la commissione parlamentare sul Covid si ...