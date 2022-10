Reddito di cittadinanza | Renzi | Uno scandalo | curioso di vedere se Meloni lo abolirà

Nel Rapporto viene affrontato anche il tema deldi(Rdc)al centro anche dell'ultima campagna elettorale con il M5S che ha difeso la sua misura bandiera e il centrodestra che ha ...I casi di povertà intergenerazionale pesano infatti per il 59%, con il dato nelle Isole e nel Centro più marcato, rispettivamente al 65,9% e al 64,4% Il fattorediNel Rapporto ...Dopo le elezioni dei presidenti di Camera e Senato, rami del parlamento passati rispettivamente a Lorenzo Fontana e Ignazio La Russa, c’è molta attesa in merito alle prime mosse che il governo del pre ...In Italia sono stati spesi 23 miliardi per il reddito di cittadinanza, le donne percepiscono soltanto il 44 % dei redditi pensionistici e i giovani dovranno lavorare in media tre anni in più della gen ...