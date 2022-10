' Reddito di cittadinanza | il 65% al Sud | ma gli aiuti Covid sono andati quasi tutti al Nord'

... oggi a Palermo ha risposto ai cronisti a margine della presentazione del XXI rapporto annuale dell'Istituto, e ha dato numeri interessanti suldie sugli aiuti Covid : secondo ...Suldi'c'è un aggiustamento da fare ma mantenendo questo impegno'. Il presidente della Cei Matteo Zuppi , commentando il XXI Rapporto sulla Povertà di Caritas italiana, diffuso in ...In Italia sono stati spesi 23 miliardi per il reddito di cittadinanza, le donne percepiscono soltanto il 44 % dei redditi pensionistici e i giovani dovranno lavorare in media tre anni in più della gen ...ORVIETO - L’ufficio della Cittadinanza comunica che, nella giornata di lunedì 24 ottobre, per lo svolgimento di un corso di ...