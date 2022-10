Recuperare le eccedenze alimentari e insegnare a ridurre gli sprechi

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La povertà è in crescita. Questo assunto iniziava a mostrare le sue prime, inquietanti pieghe già prima della pandemia, e poi è esploso. Adesso, con l’inflazione alle stelle e i rincari energetici, il numero di coloro che si trova improvvisamente a ripensare la propria esistenza ed è costretto a risparmiare, a chiedere aiuto, ha coinvolto anche i più insospettabili. Anzi, potremmo dire che ciascuno, nel proprio piccolo, è indotto a rielaborazione delle proprie uscite economiche. Giovanni Bruno, presidente di Banco Alimentare, circoscrive un disagio psicologico che rinchiude, inibisce. Lo ha notato quando, durante la pandemia, chi si rivolgeva a lui per ricevere pasti gratuiti si giustificava dicendo: «È per un amico». Il bisogno alimentare aumenta, e al tempo stesso aumenta la difficoltà ad affidarsi a chi lo può quantomeno tamponare, se non garantire. Alcuni giorni fa, al festival ...