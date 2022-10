Real Madrid | Courtois e Benzema sono già a Parigi per un’altra notte d’oro per il Madrid

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 17 ottobre 2022) 2022-10-17 16:21:03 Calcio spagnolo: lLa spedizione delè ora a, una città di piacevole e recente memoria per tutti i tifosi del. Minuti prima delle due e mezza del pomeriggio, l’aereo messo a disposizione dall’organizzazione del Palloneè decollato dall’aeroporto Adolfo Surez diretto alla capitale francese. Alla guida, Florentino Pérez, presidente che vive un idillio con questo premio da quando è arrivato alla cattedra presidenziale nel lontano 2000. Civoluti poco più di sei mesi per assaporare il suo primo Pallone. In questo caso era il Luigi Figoche sarà presente anche al gala al teatro Chatelet nel centro di. Su quell’aereo, oltre al ...