Rateizzazione bollette | chi ne ha diritto?

Leggi su zon

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Con il rincaro dei costi dell’energia, diversi sono i provvedimenti scesi in campo a favore dei consumatori, tra cui ladegli importi nelledi luce e gas. Ma vediamo nel dettaglio chi haallae chi invece no, perché purtroppo non spetta a tutti. Con il Governo Draghi era stato emanato un decreto specifico secondo cui tutte le aziende fornitrici di luce e gas avevano l’obbligo di rateizzare gli importi delle, a partire dalla prima rata al 50% e poi le altre di uguale importo fino ad un massimo di 10 rate. Purtroppo la misura economica a sostegno dei consumatori. In seguito associazioni di categoria hanno sottoscritto degli accordi con Enel ed Eni per realizzare rateizzazioni più convenienti cioè rate più lunghe e rate iniziali più basse per ...