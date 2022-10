RAI | “Rinnovo Lobotka | fumata bianca vicina Atteso l’annuncio | ecco i dettagli”

... andrà a guadagnare 2.5 milioni l'anno fino al 2028 Ildi Lobotka con il Napoli è sempre più vicino. Secondo quanto riportato da Tg Sportc'è la fumata bianca e si attende solo l'annuncio ...... ora c'è anche la conferma di Ciro Venerato , giornalista del TG Sport dellaed esperto di calciomercato, che annuncia: ' Entro un mese al massimo Lobotka firmerà ilcon il Napoli. ...La fumata bianca per il rinnovo di Stanislav Lobotka è sempre più vicina, con l'invio delle Pec manca poco per l'annuncio.Napoli, la firma più attesa del momento sta per arrivare: De Laurentiis e Giuntoli chiudono il colpo di calciomercato.