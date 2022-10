Quello che so | ma non rivelo | bomba-Ghisleri | il vizio del politico

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Pierluigi Pardo ha fattoche, da Bruno Vespa in giù, vorrebbero fare tutti: mettere Alessandrasu un trono. La direttrice di Euromedia Research è la sondaggista più famosa e richiesta del momento: le sue analisi sono praticamente impeccabili, i talk show se la contendono e, adesso, pure Pardo. Il celebre telecronista sportivo l'ha infatti voluta come presenza fissa nella sua nuova avventura tv: il game Ti sembra normale?, in onda ogni sabato pomeriggio su Rai Due, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Stand by me. Praticamente è diventata il Var di Pardo? «Be', per certi versi sì! Il programma cerca di scoprire vizi e virtù degli italiani, attraverso dei sondaggicondotti, su tutto il territorio, in modo rigorosamente scientifico e statistico. Io sono la depositaria delle risposte». La statistica è ...