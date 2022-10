Qualità dell’aria sia priorità del nuovo Governo | l’appello Legambiente

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Da parte diarriva un appello a chi guiderà ilche sta prendendo forma in questi giorni affinché la, in particolare nel Bacino Padano ma non solo, diventi unaper la politica Quando passa la stagione estiva la Pianura Padana torna ad essere uno dei luoghi più inquinati del L'articolo proviene da Consumatore.com.

...Razzolini - per la laboriosità delle persone e per ladel ...in tre settimane offre occasioni imperdibili per stare all'... 'Un mix formidabile - ha aggiunto il vicepresidente'...Ridurre l'impatto ambientale negativo pro capite delle città, in particolare riguardo allae alla gestione dei rifiuti. 7. Fornire l'accesso a spazi verdi pubblici sicuri, inclusivi ...