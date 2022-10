Prove di disgelo nel Centrodestra. Lunedì Berlusconi incontrerà Meloni

(Di lunedì 17 ottobre 2022) AGI -dinel, alla vigilia della settimana decisiva per un accordo nella coalizione che possa portare alla formazione del nuovo governo. Giorgiae Silvio, dopo lo scontro aperto dei giorni scorsi, si sono sentiti nel pomeriggio e si vedranno, quasi certamente nel pomeriggio, alle 16, per provare riaprire il filo del dialogo. Un dialogo che si era incrinato nel giorno del voto a palazzo Madama per l'elezione del presidente del Senato, e che si era clamorosamente interrotto dopo la pubblicazione degli appunti digrazie allo scatto rubato da un fotorporter, in cui il leader di FI descrivevacon termini poco lusinghieri ("supponente, prepotente, arrogante e offensiva"). La replica di ...

