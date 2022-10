Prove di dialogo | oggi Meloni incontra Berlusconi per cercare di ricomporre lo scontro

Farodiroma

- È previsto per questo pomeriggio, nella sede di Fratelli d'Italia, l'atteso incontro tra la premier in pectore con il leader di Forza Italia, dopo le tensioni dei giorni scorsi. Intanto Meloni ...di disgelo nel centrodestra, alla vigilia della settimana decisiva per un accordo nella ... quasi certamente nel pomeriggio, alle 16, per provare riaprire il filo del. Unche si ... Prove di dialogo tra Washington e Mosca. Pechino incoraggia. E non ci sono altre strade (C. Meier) È previsto per questo pomeriggio, nella sede di Fratelli d'Italia, l'atteso incontro tra la premier in pectore con il leader di Forza Italia, dopo le tensioni dei giorni scorsi. Intanto Meloni attacca ...AGI - Prove di disgelo nel centrodestra, alla vigilia della settimana decisiva per un accordo nella coalizione che possa portare alla formazione del nuovo governo. Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, ...