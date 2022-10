Pronostici Coppa Italia | Genoa - Spal | De Rossi vuole guadagnarsi la Roma

Il Genoa di Blessin sfida la Spal del nuovo allenatore Daniele De Rossi nei sedicesimi di finale diItalia, in programma martedì 18 ottobre alle 18.00. I liguri hanno eliminato il Benevento, mentre gli emiliani hanno avuto la meglio in trasferta sull'Empoli. Chi passerà il turno affronterà, ...COMPARA I BONUS SULLAITALIA BOOKMAKER IMPORTO LINK SITO fino a 100 VERIFICA fino a 100 ...e statistiche non ti bastano mai Entra nel nuovo canale Telegram di Gazzetta Scommesse ...Torna la Coppa Italia Niente Champions e altre coppe in questo infrasettimanale, ma spazio alla seconda manifestazione nazionale,trasmessa interamente sulle reti Mediaset in chiar Le big devono ancora ...La squadra di David Marin a punteggio pieno: “Qui tanta passione e un progetto serio: il presidente è molto ambizioso e vuole lo scudetto, ma la strada è ancora lunga” ...