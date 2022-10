Previsioni meteo | ecco l’Ottobrata bis | in settimana temperature come in estate

iLMeteo.it

Leper i prossimi giorni ci dicono di sole e caldo almeno fino a giovedì: l'anticiclone africano non mostra segni di cedimento e si distenderà su tutta l'Italia, portando un'ottobrata ...Sole e caldo almeno fino a giovedì: l'anticiclone africano non mostra segni di cedimento e si distenderà su tutta l'Italia, portando un'Ottobrata - bis. Secondo ledi Antonio Sanò, direttore e fondatore de 'iLMeteo.it', infatti, continuerà a persistere il bel tempo stabile, soleggiato e farà molto caldo per tutti. "Basti pensare - osserva - che sulle ... Meteo Video in Diretta Sky: nuova settimana con l'Ottobrata Bis, sole e caldo; le Previsioni Inizierà così una vera e propria Ottobrata Bis" spiegano gli esperti del sito www.iLMeteo.it. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, comunica che già dalla giornata odierna dovre ...Previsioni meteo Ferrara, lunedì, 17 ottobre: Tempo perlopiù soleggiato, salvo nubi basse o banchi di nebbia al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima re ...