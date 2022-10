Pretty Woman Il Musical debutta domani 18 ottobre al Teatro Olimpico di Roma

(Di lunedì 17 ottobre 2022) DOPO IL TRIONFO AL BOTTEGHINO DEL 2021,ALDIDA MARTEDÌ 18A DOMENICA 23PRETTU, IlSCRITTO DA GARRY MARSHALL & J.F. LAWTON CON MUSICHE E TESTI DI BRYAN ADAMS & JIM VALLANCE TRADUZIONE, ADATTAMENTO E VERSI ITALIANI DI FRANCO TRAVAGLIO Basato sul film della Touchstone Pictures scritto da J.F.Lawton Presentato in accordo con Music Theatre International: www.mtishows.eu Per informazioni: THE BASE www.the-base.it Tel. 06.31076882 – Info diversamente abili: Tel. 06.31076882 Mail: info@the-base.it VIVO CONCERTI www.vivoconcerti.com Tel: +39.02.30515020 Mail: info@vivoconcerti.com L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria ...

Vivere Macerata

... "Un doc sulla Whirlpool perché la fabbrica è il luogo dell'anima" Festa di Roma, il thriller erotico 'Sanctuary':oggi è una dominatrice Marco Giallini è 'Il principe di Roma': avido e ...E poi Marlene, Greta, Marilyn, Audrey, Julia&, Angelina&Lara Croft e la Jolie da sola. Nel nostro tempo l'eroe, quello "extra", è sbiadito, è banale. Sono arrivati Hannibal, Tarantino e ... Sold out al Vaccaj per Pretty Woman Numeri importanti per Tolentino, che confermano l’apprezzamento del progetto teatrale (ma non solo) portato avanti da Comune di Tolentino, Compagnia della Rancia e AMAT e che si uniscono ad altri nume ...Un thriller erotico, una commedia romantica, una Pretty "mean" woman che aggiorna e ribalta i ruoli. Si chiama Sanctuary, regia di Zachary Wigon, è stato presentato a Toronto e arriva alla Festa di Ro ...