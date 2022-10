' PresaDiretta' | questa sera alle 21 25 su Rai3 | anticipazioni della puntata con Riccardo Iacona

In che modo queste tecnologie entrano nelle nostre vite Quali sono le connessioni tra l'industria delle armi, le lobby di settore e le scelte politiche degli Statiè andata al confine ...La sfida futuristica lanciata daagenzia sconosciuta ai più ma centrale nelle politiche ... spiega Gemma Galdon Clavell, analista e consulente Horizon, intervistata daper l'..."Conflitto di classe", questa sera alle 21.20 su La7: il thriller giudiziario con Gene Hackman nel ruolo del protagonista. Ecco la trama del film del 1991.Quarta Repubblica”, il talkshow in onda ogni lunedì su Retequattro a partire dalle 21.30. Oltre ai temi politici, per cui si apre una settimana decisiva, resta in primo piano l’emergenza del gas e il ...