Premier League | il Liverpool batte il City | scatta la mini - fuga dell' Arsenal

I Reds alzano la testa e stendono i Citizens con un gol di Salah. Vittorie per Arsenal, Tottenham e ..." Abbiamo fatto solo un errore e abbiamo perso la partita ". " Quale è stato l'errore ". A questa domanda del giornalista il volto di Pep Guardiola si è gelato in un misto di incredulità e sconforto .Roma, 17 ottobre 2022 - Il City affonda, l' Arsenal allunga. Il fine settimana dell'undicesima giornata di Premier League ha decretato alcuni importanti verdetti, tra i quali la vittoria del Liverpool ...Il tecnico spagnolo protagonista di un siparietto in tv con un cronista che gli chiedeva quale fosse stato l'errore che ha deciso la sfida tra Liverpool e City ...