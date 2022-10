Pinguini Tattici Nucleari a San Siro nel 2023 | ecco quando ci sarà il concerto

(Di lunedì 17 ottobre 2022)a Sannel, adesso è ufficiale. Con un post su Instagram, dopo giorni frenetici in cui le voci circa un possibile maxia Milano avevano letteralmente fatto impazzire i fan, il gruppo ha annunciato la data, la prima, per il prossimo anno. Insomma: ia San. E’ tutto vero.a Sanl’11 luglioL’evento che tutti aspettavano è fissato per l’11 luglioun martedì). A darne la comunicazione sono stati gli stessi artisti con un post sull’account ufficiale del gruppo come detto. Soltanto tre giorni fa, per alimentare ulteriormente le ...

L'appuntamento con il gruppo bergamasco nella Scala del calcio è fissato per l'11 luglio 2023 San Siro, Milano, 11.07.2023: ecco la data in cui iNucleari , che da oltre due anni collezionano numeri da record - dalla permanenza ai primi posti di tutte le classifiche Airplay e di ascolti al sempre crescente numero di ...Si accomoda in seconda posizione "Ricordi", ultimo singolo deiNucleari, il secondo dopo "Dentista Croazia" ad anticipare il nuovo album. Conferma sul gradino più basso del podio ...Primo stadio per i Pinguini Tattici Nucleari. Dopo un tour sold out tra palazzetti, festival e arene estive, la band che ha colorato l'estate con la hit Giovani Wannabe sarà a San Siro. (ANSA) ...Grande attesa per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari l'11 luglio 2023 allo stadio San Siro di Milano: la definitiva consacrazione della band bergamasca ...