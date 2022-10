Pimenta | «Mino? Era fantastico lavorare con lui »

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Rafaela, agente che gestisce gli affari diRaiola, è intervenuta ai microfoni di Tuttosport per parlare del caso Pogba e non solo Rafaela, agente che gestisce gli affari diRaiola, è intervenuta ai microfoni di Tuttosport per parlare del caso Pogba e non solo. Le sue dichiarazioni: INSIEME A– «Eracon lui. Ci siamo sempre divisi i compiti, ma siamo sempre andati nella stessa direzione. Sono stati anni bellissimi, in cui è cambiato il modo di fare il nostro lavoro e noi ci siamo adeguati». VICENDA POGBA – «Un problema non raro tra i calciatori, quello di vivere situazioni di tensione o di ricatto. Vengono minacciati perché sono soggetti molto esposti. Ho visto di tutto, soprattutto ricatti: i giocatori hanno ...