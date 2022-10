(Di lunedì 17 ottobre 2022) Èine non solo: l’Unione europea, al fine di creare un futuro più sostenibile, ha chiesto al Paese di ridurre il loro utilizzo del 62% entro il 2030. I prodotti usati in agricoltura, infatti, sono composti dadi sintesi pervasive,sia per l’ambiente che per la salute delle persone.liliL’iniziativa Good Food Good Farmig ha condotto un Check Up europeo suiche ha evidenziato che unasu tre ènei capelli (28% del campione esaminato) mentre 25su 30 esaminati sono stati rinvenuti nei campioni (80% ...

LA NOTIZIA

... la coltivazione senza chimica e, la ricerca di flora naturale e anche spontanea ... ore 15 'non mi dedico alle creazioni in negozio, mi sposto nello spazio in zona Bande Nere, dove ...applicava le maschere a base di alghe o insetti ai clienti, percepiva una specie di membrana ... L'amica aveva insistito per salirle in spalla e prenderne uno, se ne fregava deio di ... Pesticidi, quando li cerchi li trovi. È allarme in Italia dove una persona su tre è contaminata da sostanze chimiche persistenti e pericolose Bisogna fare molta attenzione a ciò che può nascondersi nei nostri capelli, poiché potrebbe essere molto pericoloso.ROVIGO - Il “Rapporto sullo stato delle acque superficiali del Veneto”, come ogni anno realizzato dall’Arpav, da sempre un solido strumento di valutazione della salute delle ...