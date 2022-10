Pesi | Massidda oro agli Europei jr nella categoria fino a 61 kg

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) ROMA (ITALPRESS) – Sergiosale sul gradino più alto del podioJunior in corso in Albania. L'azzurro trionfaa 61 kg, con un totale di 280 kg: per lui anche l'oro di strappo con 125 kg, e l'oro di slancio con 155 kg. Un bis per, già tre volte campione del mondo Youth e Junior, che lo scorso anno aveva conquistato il titolo continentale in Finlandia con gli stessi kg di totale (126 + 154). L'atleta sardo del CS Esercito fa gara a sè: nello strappo sale in pedana per ultimo con 125 kg, con i suoi avversari indietro di 5 kg. Non vanno invece le altre due prove a 131 e a 132. Stesso iter nello slancio: con il greco Konstantinos Lampridis, il migliore dei suoi avversari, fermo a 143 kg,entra in ...