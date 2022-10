Perderà la corona Re Carlo | il veggente che sconvolge il regno E su Meghan

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) DalUnito arrivano previsioni sorprendenti.III potrebbe non essere mai into Re. È questa la profezia dell'indovino John Hughes (IUS) secondo il quale il nuovo sovrano potrebbe non salire mai sul trono, rinunciando all'inzione e lasciando direttamente il posto al figlio William, in favore del quale abdicherà. Ma non è tutto. Secondo i pronostici dell'indovino qualcosa accadrà anche al Principe Harry che si separerà daMarkle, con la quale tra l'altro c'è già aria di crisi. Il secondogenito di Lady Diana farà ritorno in Inghilterra chiedendo scusa alla famiglia reale. E tra gli inglesi c'è chi pensa che tali possibilità non siano tanto campate in aria. Staremo a vedere.