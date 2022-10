Perché i discepoli di Gasperini si stanno prendendo il calcio italiano

Leggi su ultimouomo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il Piemonte è la regione dell’esoterismo per eccellenza. Torino, il suo capoluogo, è investito di un forte valore simbolico: pare, infatti, che rappresenti l’intersezione tra il triangolo della magia bianca – insieme a Praga e Lione – e quello della magia nera – insieme a Londra e San Francisco – il punto d’incontro tra le forze del bene e quelle del male. In città c’è chi organizza persino dei tour nei luoghi del magico e del misterioso. La Loggia Ausonia, che ha sede proprio a Torino, è nota come la madre di tutte le logge del Grande Oriente d’Italia e, d’altronde, la massoneria è stata tra i propulsori principali del Risorgimento e dell’unificazione sotto la croce sabauda. Insomma, la presenza di società segrete in Piemonte è nota un po’ a tutti. Di solito si tratta di organizzazioni che preferiscono muoversi con discrezione, senza dare troppo nell’occhio e occultando con cura i ...