Pensioni | Landini avverte la Meloni | “Ridurre l’assegno non è percorribile”

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Sullela Cgilil governo che verrà. Il segretario generale della Cgil, Maurizio, boccia fermamente l'”opzione uomo”, cioè l’ipotesi di pensionamento anticipato a 58/59 anni con riduzione del 30% delattribuita alla presidente di FdI, Giorgia: “Mandare in pensione le persone riducendoglinon mi pare sia una grande strada” “Mandare in pensione le persone riducendoglinon mi pare sia una grande strada”, ha detto il leader della Cgil a margine dell’assemblea nazionale dei delegati della Fillea-Cgil a Milano. “Quello che si sta determinando in questi anni – ha spiegato il segretario generale della Cgil Maurizio ...

Agenzia ANSA

Quanto alla riforma dellee all'ipotesi quota 58 - 59 anni con un assegno più basso, ...boccia la proposta Meloni La proposta è però bocciata sul nascere dal segretario generale della ...Il segretario generale della Cgil Maurizioboccia sul nascere l'ipotesi di pensionamento anticipato a 58/59 anni con riduzione del 30% ... a Palermo, a proposito della riforma dellee ... Pensioni: 'Opzione uomo', alt della Cgil. Landini: 'Non percorribile' - Economia Il presidente Inps Pasquale Tridico parla di Opzione uomo proposta da Giorgia Meloni per andare in pensione a 58 anni. Cosa ha dettoSulle pensioni, secondo Maurizio Landini (segretario generale della Cgil), è "impercorribile" l'ipotesi di un taglio del 30% dell'assegno per poter accedere al pensionamento ancipato a 58-59 anni. Sec ...