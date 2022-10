Pensiero del giorno – Poesie brevi

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Mi ha colpito molto una poesia breve di Pablo Neruda che dice: ‘Nascere non basta. E’ per rinascere che siamo nati. Ogni.’ Adoro lecome quella di Salvatore Quasimodo (Ed è subito sera) o ancora quella di Tonino Guerra (L’aria). Io ne scrissi una quando ero un’adolescente e, con il passare del tempo, non ha perso la sua validità ai miei occhi. S’intitola: ‘Ombra’ e dice così: ‘Affonda le tue mani nel fango. Scoprirai un fiore bellissimo Sbocciato nel profondo della tua terra.’ Per fango s’intendono i mostri, le paure che ci portiamo dentro e che Jung definisce: ‘Ombre’. Ci inquietano finché non le affrontiamo, finché non le riconosciamo come opportunità di evoluzione e di sviluppo personale. Nel tempo, si sono succeduti eventi che mi hanno toccato profondamente ma mi hanno anche regalato il fiore bellissimo della ...