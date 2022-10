Pennac | Ho visto Maradona! | la permanenza di quell’emozione che si chiama Diego

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “O mamma, mamma, mamma, o mamma, mamma, mamma, sai perché mi batte il corazon? HoMaradona, hoMaradona, ehi mamà innamorato so’“. Eha conquistato un altro cuore: quello di Daniel. Si intitola “Daniel: Ho” il documentario diretto da Ximo Solano proprio con il celebre scrittore francese Daniel, che nella “insopportabilmente rumorosa” Napoli incontra chi ha amatoArmando Maradona: dai tifosi semplici a Roberto Saviano, Maurizio De Giovanni e Luciano Ferrara. Lo scrittore che viaggia tra favole, noir e storie di famiglia è sceso a Napoli per raccontare Santa Maradona – come aveva recitato il titolo di un film famoso anni fa – mito, icona, alla stregua di un “patrono laico” per ...

... a teatro è stato applaudito tanto con i Comedians di Salvatores quanto con i monologhi di; ... L'hodecine di volte al Sud e ridono sempre tutti". Il suo incubo ricorrente "Entrare in ...Così Danielsulla situazione in Iran, prima della conferenza di presentazione del film 'Daniel: hoMaradona', il documentario che lo scrittore ha presentato alla kermesse ...Il rapporto tra Napoli e Maradona non può essere raccontato. È più di quello che si crea tra un padre e un figlio, tra due amanti o, per fare un parallelismo un ...A due anni dalla morte del più grande calciatore di tutti i tempi, il regista Ximo Solano e Daniel Pennac presentano in anteprima Daniel Pennac: Ho visto Maradona! alla Festa del Cinema di Roma. Il do ...