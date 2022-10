Pd | Orlando | ' primi passi devono riguardare le condizioni economiche degli italiani'

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Roma, 17 ott (Adnkronos) - "Gran parte del congresso, cioè di come si costruisce il nuovo Partito Democratico, si gioca subito, nell'impostazione dell'opposizione. Un'opposizione che non si fa solo nelle aule parlamentari. Le prime parole d'ordine, le prime battaglie, saranno essenziali. Con esse si misura se e come ricostruire rapporti con la società italiana". Lo scrive Andreasu Facebook. "Le prime battaglie non sono l'agenda complessiva dell'opposizione, quella va costruita nel Paese, va pensata in rapporto a un disegno strategico di riforma del mercato e del sistema economico di cui il congresso deve essere un passaggio fondamentale -prosegue il ministro del Lavoro-. Le prime battaglie, invece, servono a indicare la direzione di marcia e a correggere impostazioni che ci hanno allontanato dalla società. Voglio dirlo chiaramente: i nostri ...

La Svolta

