Parte la campagna vaccinale contro l' influenza | pronte 240mila dosi - Cronaca - lanazione it

Vaccino disponibile presso il medico di famiglia o il pediatra di libera scelta. E' gratis per i soggetti fragili e gli over ...Prosegue con ottimi risultati ladi controlli effettuata dalla polizia locale per ... E questo grazie all'incontro fra l'impegno di vigilanza diretta sul territorio dadei nostri agenti e ...L'obiettivo principale è "la difesa dei compensi" di oltre 350 mila professionisti solo in Italia, per un mercato da 280 milioni che si ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...