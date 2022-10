Parlamento | Paita Az-Iv | ' Boccia vaneggia | Pd-5s non sono il 100% delle opposizioni'

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Roma, 17 ott (Adnkronos) - "Quando qualcuno voleva escludere i Cinquestelle il Pd votò per fare eleggere Di Maio vicepresidente della Camera: ricordo a Francesco, che oggidi numeri e regolamenti che evidentemente non conosce bene, che fu anche lui tra gli altri a votare Di Maio garantendo la pluralità nella rappresentanza istituzionale alle". Lo dice la presidente dei senatori di Azione/Italia viva Raffaella. "La verità, come la matematica, è semplice e chiara: citree quattro vicepresidenze. Capisco che 5S e Pd siano una cosa sola ma proprio per questo la loro fame di poltrone potrebbe portarli ad accontentarsi di rappresentare il 75%e non il”, aggiunge ...

