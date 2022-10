Paola Egonu | il prezzo dell’ignoranza e del razzismo

Leggi su distantimaunite

(Di lunedì 17 ottobre 2022)paga sulla sua pelle e per il colore della sua pelle ile del. Untroppo alto per chiunque. Anche per una delle migliori giocatrici di volley al mondo. La pelle color ebano. Eredità dei genitori di nazionalità nigeriana. Nata a Cittadella, in provincia di Padova. Regione, Veneto. Nazione, Italia. “Mi hanno chiesto perché fossi italiana”, si sfoga a bordo campo con il suo procuratore al termine della finale mondiale che regala una medaglia di bronzo all’Italvolley femminile. E poi quel pensiero dettato dall’emotività e dallo stress del momento: “lascio la nazionale”. Il video, ripreso da un tifoso, si diffonde velocemente sui social e in rete. Si scatena il dibattito, si susseguono le dichiarazioni, si perde rapidamente di ...