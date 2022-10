Paola Di Benedetto | la nuova fiamma di Berrettini? Ecco chi è | età | lavoro FOTO

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La voce impazza sui social:Disarebbe ladi Matteo. La voce è stata rilanciata dalla pagina Instagram “Pipol Gossip”, che parla anche di una notte passata dai due in albergo, confermata anche da alcuni atteggiamenti “sospetti” dei due sui propri profili social. Infatti, i due sono corsi ai ripari cancellando alcune stories che avrebbero costituito un importante conferma di questo nuovo flirt. Di, che ha interrotto la propria relazione con la collega Tomljanovic, sappiamo tutto, mentre magari non tutti sanno chi èDi. Vicentina classe ’95, Diemerge nel panorama regionale grazie al secondo posto a Miss Vicenza e alla partecipazione a Miss Grand Prix Veneto. ...

