Pagelle Lecce Fiorentina | Kouamè trascinatore Sorpresa Gonzalez

(Di lunedì 17 ottobre 2022) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOPFLOP Dodò, Duncan I voti del match(4-3-3): Falcone 6,5; Baschirotto 6, Pongracic 6, Umtiti 6 (90? Gendrey sv), Gallo 6; Blon 6, Askildsen 5,5 (69? Bistrovic sv),6,5 (90? Helgason sv); Strefezza 6 (90? Oudin sv), Banda 6 (74? Di Francesco sv), Ceesay 6. A disposizione: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Bistrovic, Colombo, Di Francesco, Helgason, Gendrey, Listkowski, Oudin, Voelkerling, Pezzella, Rodriguez. All.: Baroni ...

...Roma anno di fondazione 1927 allenatore José Mourinho stadio Olimpico Leggi anche Ledi ...00 Inter 1 Fine 2 Roma Domenica 9 Ottobre 2022 - 20:45 Roma 2 Fine 1Lunedì 17 Ottobre 2022 - 18:...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23:Fiorentina Ledei protagonisti del match trae Fiorentina, valido per la 10ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP al termine del primo tempo: Banda, Ceesay ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 10ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Lecce Fiorentina Le pagelle dei protagonisti del match tra Lecce e Fiorentina, valido per la 10ª ...Sampdoria-Roma, le pagelle del match valevole per la decima giornata di Serie A, disputata allo Stadio Marassi di Genova ...