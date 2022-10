Pace fatta tra Meloni e Berlusconi | “Centrodestra andrà compatto alle consultazioni”

Leggi su tpi

(Di lunedì 17 ottobre 2022) La maggioranza di, per ora, è in salvo. Dopo le tensioni successive all’elezione di Ignazio La Russa come presidente del Senato senza i voti di Forza Italia e gli appunti presi in aula danei quali definiva Giorgia“supponente, prepotente, arrogante, offensiva, ridicola”, oggi l’ex premier e la futura presidente del Consiglio si sono incontrati nella sede di Fratelli d’Italia in Via della Scrofa a Roma. Il leader degli azzurri è arrivato intorno16 ed è entrato nella sede del partito senza rilasciare alcuna dichiarazione. Dopo un incontro durato circa due ore è stata diramata una nota congiunta dai due portavoce, Paolo Emilio Russo per Forza Italia e Giovanna Ianniello per Fratelli d’Italia: “L’incontro si è svolto in un clima di unità di intenti e di massima cordialità e ...