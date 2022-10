Ospedali intasati perché non lavorano nel weekend Bassetti contro i medici di famiglia

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Il problema è atavico e riguarda tutta Italia. Gli studi deidirestano chiusi nele le carenze dellana del territorio si riversano sue pronto soccorso che poi restano sovraccarichi di pazienti che fanno fatica a gestire. Questa volta, però, l'allarme viene da Matteo, direttore del reparto di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, che chiede un maggior impegno e intervento da parte deidi base. «Da parte di Alisa (l'Azienda sanitaria della Regione Liguria) arriva un messaggio importante che dovrebbe valere anche per il resto dell'Italia - afferma- Ci sono una serie di patologie, non sono solo il Covid, che nelsi riversano sui Pronto soccorso in ...