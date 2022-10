Oroscopo Paolo Fox Martedì 18 Ottobre 2022 | Leone energico

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’diFox per oggi,17Ariete Questo che state vivendo è un momento interessante per le relazioni. Dalla prossima settimana alcune situazioni saranno più chiare. Per quanto riguarda il lavoro, ci sarà da discutere ma gli ultimi giorni disaranno molto interessanti. Toro Adesso è necessaria un po’ di attenzione, la Luna dissonante porterà piccole tensioni. Per quanto riguarda il lavoro, è meglio evitare contrasti che siano colleghi o capi. Gemelli Nelle prossime ore avrete la Luna favorevole e anche Venere sarà dalla vostra parte, potrebbe essere nata una passione di recente, c’è una discreta voglia di cambiare a livello lavorativo. Cancro È importante calibrare le proprie parole. Se tenete molto ad una persona, rimandate le discussioni di ...

