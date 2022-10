Oral-b ridefinisce lo spazzolino elettrico | ecco iO10 con iOsense | il top di gamma iper-tecnologico

Leggi su dday

(Di lunedì 17 ottobre 2022)-b com il nuovo top dirisolve in un colpo i due principali limiti degli spazzolini connessi: con l'intelligenza artificiale finalmente la porzione della dentatura in pulizia viene correttamente riconosciuta. E la base intelligente e multi-display offre tutti i vantaggi senza la necessità di avere sempre davanti lo smartphone...