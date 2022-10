Nvidia cancella la RTX 4080 da 12 GB Il nome era sbagliato

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Troppo distante come prestazioni dalla RTXda 16 GB, e ilsimile avrebbe potuto confondere gli utenti al momento dell’acquisto, dato che la sorella minore sarebbe costata 400 euro in meno....

Parte della nuova serie RTX 40 di, le schede grafiche utilizzano la nuova architettura Ada Lovelace, che sarà due volte più veloce nella rasterizzazione e quattro volte più veloce nel ray - ...Nella giornata di ieri vi avevamo parlato di nuovi benchmark ufficiali per la RTX 4080: nei grafici dierano presenti entrambe le versioni della GPU, ma la RTX 4080 12GB risultava tra il 20% e ...Nvidia ha cancellato la RTX 4080 12GB, definendola come la scheda giusta, ma col nome sbagliato. Tornerà come RTX 4070Continuerà ad esistere il modello da 16GB. Nvidia ha annunciato con un post sul suo blog di aver cancellato il lancio della GeForce RTX 4080 da 12GB di VRAM, uno dei due modelli della serie di schede ...