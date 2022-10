Nuovo farmaco contro diabete e obesità | come funziona

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Si chiama Tirzepatide e promette di rivoluzionare per sempre il modo in cui la medicina affronta. La sperimentazione, avvenuta presso il Policlinico di Bari, ha già dimostrato un’efficacia sorprendente nella gestione della glicemia, con una normalizzazione dei valori tale da rendere i pazienti “normoglicemici”. Il Tirzepatide agisce sostituendosi all’azione di due ormoni naturali impegnati nelllo proprio della glicemia, e provocando anche un importante diminuzione di peso. Per questo motivo è attualmente in fase di studio anche un’applicazione dello stessonella prevenzione delle malattie cardiovascolari. La somministrazione avviene una volta a settimana e i primi risultati arrivano dopo un mese e mezzo dall’inizio delle cure. La terapia continua fino a una durata di un anno e ...

