Nocerina-Brindisi | scontri tra tifosi prima del match | le immagini dell’agguato nelle vie della città Almeno 2 feriti | auto e pullman distrutti

(Di lunedì 17 ottobre 2022)trasi sono verificatidel fischio d’inizio divalido per il settimo turno del campionato di Serie D, girone H. Gli ultras pugliesi, giunti in località Grotti, nel comune di Nocera Superiore, sono entrati in contatto con icampani. Durante i disordini sono state danneggiate alcuneprovenienti dalla Puglia e un pulmino.due ultrasni sono rimasti. L’interventopolizia ha evitato il peggio, consentendo a una parte dei sostenitori pugliesi di raggiungere il settore ospiti dello stadio San Francesco senza ulteriori conseguenze. La partita era stata considerata ad alto rischio dall’Osservatorio Nazionale ...

Nocera Inferiore, scontri tra la tifoseria locale e quella del. Mazze, spranghe, caos e terrore per le vie della città. 'Il calcio non deve più ......00), in una giornata dove a spiccare è il netto ed inequivocabile 3 - 0 con il quale la(avversaria del Barletta domenica prossima al "Puttilli") ha travolto il, in una partita che ...Il calcio è passione spesso però la passione diventa violenza e follia. Come è accaduto per la partita di Serie D tra Nocerina e Brindisi. Secondo una ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...