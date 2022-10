No | l’ambasciatrice statunitense in Ucraina non è stata arrestata

Leggi su facta.news

(Di lunedì 17 ottobre 2022) L’11 ottobre 2022 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma chein, Bridget Brink, sarebbearredalle forze speciali statunitensi con «l’accusa di tradimento» per «aver consegnato clandestinamente enormi quantità di denaro a funzionari ucraini». Nel post in analisi è presente anche un link che rimanda alla fonte della presunta notizia: un articolo pubblicato il 10 ottobre 2022 dal sito Real raw news. Si tratta di un notizia che non trova riscontro in nessuna te, né nei comunicati ufficiali delle autorità competenti. Contattato dai colleghi di Reuters, un portavoce dell’ambasciata degli Stati Uniti inha smentito la notizia, definendola «una sciocchezza». Precisiamo che Real Raw News ...