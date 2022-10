No al superbonus | sì agli impianti rinnovabili offshore | cosa c’è nello studio di Bankitalia sul Pnrr

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Un nuovopubblicato dalla Banca d’Italia analizza le misure per l’abbattimento delle emissioni inquinanti incluse nel. La ricerca degli economisti Matteo Alpino, Luca Citino e Federica Zeni punta a determinare se ciascun intervento è in grado di sortire un effetto significativo e ripagarsi entro il 2030, anno entro il quale gli esperti considerano particolarmente importante che i Paesi imbocchino una traiettoria che li porti alle neutralità carbonica entro il 2050. Tra le misure prese in esame, a uscirne peggio è il110%, l’incentivo voluto dal Movimento 5 Stelle e osteggiato dall’ex presidente del Consiglio Mario Draghi che permette di ottenere un rimborso del 110% della spesa a coloro che effettuano determinati interventi di efficientamento energetico sui propri immobili. Il credito così cumulato che dà ...

Il ha un costo di 13,95 miliardi di euro e dovrebbe portare a una riduzione delle emissioni di CO2 di 0,667 milioni di tonnellate l'anno dal 2027 . Secondo lo studio, la misura voluta dai ...... sul sito dell'Agenzia delle Entrate, il software aggiornato per comunicare l'opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito corrispondente al altri bonus edilizi.