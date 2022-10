Nissan X-Trail | la prova de Il Fatto it – Al volante del suv ibrido con la sorpresa – FOTO

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 17 ottobre 2022) “Non c’è mai stato un anno così intenso percome il 2022”: ha esordito così Marco Toro, amministratore delegato diItalia, in occasione della presentazione internazionale del nuovo X-. Un anno cruciale per la realizzazione del pianoAmbition 2030, quando tutti i prodotti saranno a batteria. Se l’anno prossimo ci sarà una versione zero emissioni per ogni vettura della gamma, quest’anno sono stati presentati già cinque modelli elettrificati. L’ultimo, ma non per rilevanza, è proprio il nuovo X-, arrivato alla quarta generazione, dopo più di vent’anni di storia e oltre 7 milioni di unità vendute nel mondo. Fratello maggiore di Qashqai, guadagna in personalità e aggiunge due caratteristiche che lo rendono unico. Pensato per la famiglia, è l’unico suv elettrificato e ...