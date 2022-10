“Ninjababy” | il travaglio punk che cambierà la storia

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Un istruttore di aikido, cintura di karate in ogni mossa. O il prodigioso amatore da mille e una donna. Uno dei due, è responsabile di aver trasformato una 22enne indomabile tra serate rock, sesso e droga, in una giovane incinta. Ma sotto la corazza dura come quella di un ninja, c’è il cuore tenero di una disegnatrice. I cui carboncini si animano, fino a dar sembianze di un mostriciattolo alla sua creatura in grembo. Un film non proprio romantico. Sconvolgente e provocante. “” dal 13 Ottobre al cinema. Non chiamatelo romantico “” Trailer Italiano da YouTube “” è un film drammatico del 2021 diretto dal norvegese Yngvild Sve Flikke, e racconta la, ma soprattutto la personalità, di Rakel (Kristine Kujath Thorp). Una ragazza di Oslo, confusa e iperattiva. Non sa neanche lei cosa ...