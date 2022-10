Nikita Pelizon piange e sparisce dal GF Vip | cos’è successo

(Di lunedì 17 ottobre 2022)dal GF Vip Sono giorni chevene presa di mira, alle spalle, da alcuni vipponi del GF Vip. Partiamo, per esempio, da Cristina Quaranta: “Con sti discorsi che fa… io gliel’ho chiesto perché parla così i maniera… e lei mi ha detto che… queste illazioni non mi piacciono. ‘Cosa L'articolo proviene da Novella 2000.

Fanpage.it

Tra i possibili volti ci sono Helena Prestes , ex fiamma di Antonino Spinalbese e Daniele Dal Moro, che ha partecipato a Pechino Express con. Inoltre, ci sarebbe anche Max Bertolani ex ...Cristina Quaranta minaccia di lasciare il GF Vip/ "Tanto i soldi li prendo in studio" Sostegno pere Luca Salatino Anche Elenoire Ferruzzi è fitina nel mirino della Regina di Roma e ... Aereo per Nikita Pelizon al GF dal presunto fidanzato, Elenoire: Chi la sopporta una del genere Caos dopo caos al GF Vip 7. Il reality show di Canale 5 continua a stupire tutti per ciò che sta accadendo all’interno della Casa più spiata d’Italia. Settimane davvero infuocate e ricche di colpi di ...Accade di tutto nelle ultime ore al GF Vip: il nuovo cedimento fa presagire un abbandono improvviso nel reality.