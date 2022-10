Nikita Pelizon | perché è famosa? È stata ‘ripudiata’ dai genitori

(Di lunedì 17 ottobre 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è arrivata al grande pubblico grazie alla sua partecipazione al GF Vip 7, dove si sta facendo conoscere. Ma per quale motivo è? Andiamola a conoscere e vedere chi è. È una delle protagoniste del reality show di Canale 5, dove si sta facendo conoscere per la sua personalità. In tanti la

Cosa succederà ora tra i due Che dire nella casa del GF VIP la tensione si fa sempre più palpabile! GF Vip,vs Alberto De Pisis "mi ha chiesto"/ Lui replica: "Bugiarda"Nella nuova puntata del reality show targato Mediaset al televoto, si sfidano Antonino Spinalbese,e Giaele De Donà . Ecco cosa dicono i sondaggi. In apertura di settimana, il nuovo ...Stasera, in prima serata su Canale 5, in onda il nono appuntamento con il Grande Fratello Vip: il preferito del televoto ...La puntata si avvicina e le due ragazze in nomination, Nikita e Giaele, si confrontano sugli uomini della Casa, chi potrebbero lasciare e quali sono i legami stretti con loro. Le due concorrenti non s ...